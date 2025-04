Charles plant boom: hoop lang genoeg te leven om groei te zien

De Britse koning Charles heeft donderdag een boom geplant in de tuinen van Villa Wolkonsky in Rome, waar hij samen met zijn vrouw koningin Camilla verblijft tijdens het staatsbezoek aan Italië. “Ik hoop dat ik lang genoeg zal leven om de boom een beetje te zien groeien”, grapte Charles volgens Britse media na het planten van de boom.

De 76-jarige monarch zwaaide met zijn schep in de lucht toen hij klaar was met het graven van het gat voor de boom. Na het planten onthulde Charles een plaquette. Daarna wees Charles naar de boom en zei hij: “Die heeft wat water nodig.”

Eerder op de dag sprak Charles met vertegenwoordigers van de Circular Bioeconomy Alliance (CBA). Deze organisatie zet zich in voor het hergebruik van stukken land om onder meer voedsel te verbouwen.

Charles en Camilla zijn sinds maandag in Italië. Donderdag is de laatste dag van het staatsbezoek. Woensdag had het koningspaar een ontmoeting met paus Franciscus.