Charles plant boom ter nagedachtenis aan Elizabeth

Koning Charles heeft na de receptie in Buckingham Palace ter gelegenheid van de klimaattop COP27 een lindeboom geplant. Dat deed de koning ter nagedachtenis aan zijn moeder, de overleden koningin Elizabeth II.

Charles plantte de boom in de tuin van Buckingham Palace. De lindeboom is een aanwinst voor The Queen’s Green Canopy, een initiatief dat in mei 2021 begon in het Verenigd Koninkrijk ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth II in 2022. The Queen’s Green Canopy heeft meer dan een miljoen bomen geplant in het Verenigd Koninkrijk om het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth te vieren.

Op de receptie kwamen meer dan tweehonderd bedrijfsleiders bijeen. Charles hoorde daar van gasten praktische maatregelen om de klimaatproblematiek tegen te gaan.