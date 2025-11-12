Charles poseert in tuinen landgoed Sandringham voor coverfoto

Koning Charles staat op de cover van de nieuwe editie van het tijdschrift Country Life. Te zien is hoe de Britse vorst poseert in de tuinen van landgoed Sandringham, terwijl hij op een herdersstaf leunt. De coverfoto werd gemaakt door fotograaf Millie Pilkington.

In het blad wordt geschreven over het drie jaar durende restauratieproject in de tuinen van Sandringham in Norfolk. Koning Charles was nauw betrokken bij de transformatie van het 20.000 hectare grote landgoed. “Hij heeft historische landschappen nieuw leven ingeblazen, formele parterres opnieuw vormgegeven en nieuwe ruimtes voor bezinning en natuurlijke schoonheid gecreëerd waar bezoekers van kunnen genieten”, zegt Mark Hedges, hoofdredacteur van Country Life.

De Britse koning staat bekend om zijn liefde voor de natuur en paste biologische landbouwmethoden toe in de tuinen. Zo regelde hij een kudde van 3000 schapen en introduceerde hij diverse nieuwe bomen en gewassen. “Het heeft mij altijd enigszins logisch geleken om een ​​landbouwsysteem te omarmen dat met de natuur samenwerkt en niet ertegen”, zei Charles in 2020.

Het landgoed kwam de laatste tijd regelmatig in het nieuws omdat Andrew Mountbatten Windsor er binnenkort zijn intrek neemt. De jongere broer van koning Charles raakte wederom in opspraak door het postume boek van Virginia Giuffre, de vrouw die hem altijd heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Daaropvolgend verloor Andrew al zijn koninklijke titels en moest hij zijn huis verlaten.