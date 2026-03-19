Charles prijst ‘gelijkwaardige samenwerking’ tussen VK en Nigeria

Koning Charles was tijdens een staatsbanket op Windsor Castle lovend over het “gelijkwaardige partnerschap” tussen het Verenigd Koninkrijk en Nigeria. De koning gaf woensdagavond een toespraak ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Nigeriaanse president Bola Tinubu.

Charles stond stil bij de vele mensen die connecties hebben met het Verenigd Koninkrijk en Nigeria. Bij het staatsbanket waren verschillende prominenten met Nigeriaanse roots aanwezig, zoals voetbalster Eniola Aluko, rugbyspeler Maro Itoje en dichter Ben Okri. Hij omschreef mensen met connecties met beide landen als “een levende brug” die de landen verbindt.

Verder noemde Charles Nigeria een “economische grootmacht” en prees hij de “diepe band” en het “gelijkwaardige partnerschap dat enorme voordelen heeft gebracht”.

Aanpassingen

Aan de andere kant stond Charles ook stil bij de pijnlijke geschiedenis tussen de landen. Nigeria is een voormalige Britse kolonie. “Er zijn hoofdstukken in onze gedeelde geschiedenis waarvan ik weet dat die pijnlijke sporen hebben achtergelaten”, zei de koning. Charles zei ook dat “geen woorden” deze kunnen oplossen.

Het staatsbezoek kende op een aantal vlakken aanpassingen, omdat het plaatsvond tijdens de ramadan. Charles noemde het feit dat de president in deze periode langskwam “geen geringe opoffering” en deelde in zijn toespraak ook de gebruikelijke gelukwens “Ramadan Mubarak”. Tijdens het staatsbanket werd ook een non-alcoholische cocktail geschonken.