Charles proefde rauw zeehondenvlees in Canadees Noordpoolgebied

Koning Charles heeft samen met natuurbeschermer Steve Backshall teruggeblikt op het moment dat hij een rauw stuk zeehondenlever proefde tijdens zijn bezoek aan het Noordpoolgebied in Canada. “Het kostte me enige tijd om mijn keel over te halen om het door te slikken”, vertelt de Britse vorst. Backshall heeft een natuurdocumentaire gemaakt waarin hij de reis van Charles herbeleeft en onderzoek doet naar de veranderingen die het gebied de afgelopen vijftig jaar heeft doorgemaakt.

De programmamaker toonde koning Charles een fragment uit 1975, waarop te zien is dat hij een school in het Noordpoolgebied bezoekt. Een van de kinderen biedt Charles een stuk zeehondenlever aan, die overduidelijk niet te spreken is over de smaak ervan. “Toen ik me omdraaide om te vragen waarom ze niet kwamen proeven, waren ze allemaal verdwenen”, blikt hij lachend terug. Backshall vult vervolgens aan dat zeehondenlever rijk is aan belangrijke vitamines en andere voedingsstoffen.

In de documentaire vertelt Charles over zijn goede herinneringen aan de reis, waarin hij kennismaakte met de cultuur en het dagelijks leven van de lokale bevolking. “Het was geweldig in die tijd, want het was toen nog, godzijdank, zoals het hoorde te zijn.” De koning doelt op de negatieve gevolgen van klimaatverandering, waarmee het Noordpoolgebied tegenwoordig steeds vaker te maken krijgt.