Charles reikt onderwijsprijzen uit in St. James’s Palace

Koning Charles heeft dinsdagmiddag de Queen Elizabeth Prizes for Higher and Further Education uitgereikt. De awards gelden als een erkenning voor het werk dat aan universiteiten en hogescholen in het Verenigd Koninkrijk wordt verricht.

Bij de ceremonie in St. James’s Palace waren ook koningin Camilla en prinses Anne aanwezig. De zus van Charles was aanwezig in haar rol als kanselier van de Universiteit van Edinburgh. De onderwijsinstelling kreeg een prijs voor onderzoek en onderwijs aan het Centrum voor Brandveiligheidstechniek.

Ook prins Richard en zijn echtgenote, de hertogin van Gloucester, waren naar het Londense paleis gekomen voor de prijsuitreiking. Richard is een achterneef van koning Charles.