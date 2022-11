Charles reikt voor het eerst als koning onderscheidingen uit

Koning Charles heeft voor het eerst sinds zijn aantreden koninklijke onderscheidingen uitgereikt op Windsor Castle, meldt Buckingham Palace woensdag. Op sociale media werden enkele foto’s gedeeld van de uitreiking van de lintjes.

Onder anderen paralympisch atlete Kadeena Cox ontving een lintje van de koning voor haar sportieve prestaties. Zij was niet de enige sporter die bij Charles langskwam. Boksster Lauren Price, die een gouden medaille won op de Olympische Spelen van Tokio kreeg de titel MBE. Dat gold ook voor Kylie Grimes, die bij het rolstoelrugby goud veroverde op de Paralympische Spelen in Tokio. Verder werd romanschrijver Anthony Horowitz onderscheiden voor zijn diensten voor de literatuur. Hij mag zich voortaan Commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen en daarom de titel CBE achter zijn naam zetten.

De onderscheidingen die woensdag werden uitgereikt waren allemaal onderdeel van de Birthday Honours en New Years Honours-lijst van wijlen koningin Elizabeth. De eerste erelijst van koning Charles zal in het nieuwe jaar worden gepubliceerd.