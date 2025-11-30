Charles rouwt om overlijden ‘dierbare vriend’ Tom Stoppard

Koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla hebben met verdriet gereageerd op het overlijden van de Britse toneel- en scenarioschrijver Tom Stoppard. De vorst noemt hem “een van onze grootste schrijvers” en “een dierbare vriend”.

Volgens Charles droeg Stoppard “zijn genialiteit met gemak” en kon hij over elk onderwerp schrijven “waarbij hij zijn publiek uitdaagde, ontroerde en inspireerde, voortkomend uit zijn eigen persoonlijke geschiedenis”, staat in een verklaring aan Britse media. “Wij sturen onze oprechte deelneming naar zijn geliefde familie. Laten we allemaal troost vinden in zijn onsterfelijke woorden: ‘zie elke uitgang als een ingang ergens anders’.”

Zaterdag werd bekend dat Stoppard op 88-jarige leeftijd is overleden. Hij won in 1998 een Oscar voor het schrijven van het scenario van de film Shakespeare In Love. Andere bekende werken van Stoppard zijn de toneelstukken The Real Thing en Rosencrantz and Guildenstern Are Dead.