Charles: schilderen is meest therapeutische oefening die ik ken

Voor prins Charles is het maken van waterverfschilderijen een soort therapie voor hem. De 73-jarige wordt tijdens het schilderen naar eigen zeggen “naar een andere dimensie” getransporteerd waardoor hij zich helemaal uit kan leven op het doek.

Momenteel worden tot en met medio februari 79 werken van Charles tentoongesteld in The Garrison Chapel in Londen. De expo begon kort voor kerst en gaat maandag na de vakantie weer open. De prins heeft veelal landschappen in Schotland geschilderd, maar ook uitzichten in Frankrijk en Tanzania.

Volgens de Schotse krant The Scotsman heeft Charles op een van de bordjes naast de schilderijen uitgelegd wat schilderen voor hem betekent. “Het vereist opperste concentratie en het is een van de meest ontspannende en therapeutische oefeningen die ik ken”, schrijft Charles over het schilderproces. “Het transporteert mij naar een andere dimensie en het frist delen van de ziel op, wat andere activiteiten niet lukt.”

Eerste schetsen

Charles schildert al een aantal decennia en is er ooit mee begonnen omdat fotografie hem niet zo lag. Door de jaren heen is hij naar eigen zeggen beter in het schilderen geworden, terugkijkend op zijn eerste schetsen schrikt hij dan ook wel.

“Ik ben geschokt door hoe slecht ze zijn. Maar het mooie van schilderen is dat je je eigen, individuele interpretatie maakt van de insteek die je hebt gekozen”, aldus Charles. “Ik heb niet de illusie dat mijn schetsen belangrijke kunst of een bloeiend talent vertegenwoordigen”, voegt hij daaraan toe. “Ze vertegenwoordigen mijn eigen ‘fotoalbum’ en betekenen als zodoende heel veel voor me.”