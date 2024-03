Charles schudt handen na bijwonen kerkdienst

De Britse koning Charles is na het bijwonen van de paasmis in St George’s Chapel op Windsor Castle naar het wachtende publiek gelopen om hen te groeten. Samen met zijn vrouw koningin Camilla maakte hij enkele minuten een praatje met de mensen op de eerste rij en schudde hij handen.

Artsen hadden Charles, die aan kanker lijdt, geadviseerd om tijdens zijn behandeling het contact met mensen te beperken. Dat weerhield hem er niet van toch naar het toegestroomde publiek te gaan. Velen wensten de koning beterschap en een vrolijk Pasen toe, melden Britse media.

Het optreden van de koning was zijn eerste publieke verschijning sinds hij aankondigde dat hij ziek is. Het is niet bekend welke vorm van kanker hij heeft.

Bij de kerkdienst waren ook diverse andere leden van de koninklijke familie aanwezig. Zo waren prinses Anne, prins Andrew en prins Edward, de zus en broers van de koning, er allemaal bij.