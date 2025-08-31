Charles Spencer herdenkt prinses Diana op sterfdag

Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft haar op zondag herdacht. Spencer deelt precies 28 jaar na haar overlijden via sociale media een eerbetoon aan de prinses.

“We hebben vanochtend bloemen geplukt uit de tuinen van Althorp voor het eiland”, schreef Spencer bij een foto van een boeket pioenrozen. “Altijd een onmogelijke dag.”

Het eiland waarop Diana is begraven, ligt in een meertje op het landgoed Althorp. Haar rustplaats is alleen per boot bereikbaar en niet toegankelijk voor het grote publiek. Eerder maakte Spencer bekend dat hij het graf van de prinses bijna dagelijks bezoekt. Diana overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd door een auto-ongeluk in Parijs.