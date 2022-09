Charles spendeerde leven in koninklijke wachtkamer

De Britse prins Charles heeft meer dan een halve eeuw in de wachtkamer van het Britse koningshuis doorgebracht. Lange tijd liet hij daarbij zijn oren hangen naar zijn moeder en zijn pr-adviseurs. Na het overlijden van koningin Elizabeth werd hij automatisch koning.

De laatste jaren liet de Britse kroonprins echter steeds nadrukkelijker weten dat hij niet meer geleefd wil worden door de luimen van de pers. Elk detail over zijn huwelijk met prinses Diana had zijn weg naar de boulevardkranten gevonden en Charles nam zich heilig voor dat hem dat niet nog eens zou overkomen. Sinds 2001 spreekt de prins daarom niet meer met buitenstaanders over zijn privéleven. Alleen zijn officiële taken doen ertoe, vindt hij.

De kroonprins is een lange en soms uiterst pijnlijke weg gegaan voordat hij tot die conclusie kwam. Charles Philip Arthur George werd op 14 november 1948 geboren in Buckingham Palace. Zijn moeder was een zeer afstandelijke vrouw, die koningin werd toen Charles nog een kleuter was en volledig opging in haar taken.

School

Zijn vader, prins Philip, koos voor de kroonprins de school die hij ook zelf had bezocht en waar hij ‘een man’ was geworden, de strenge kostschool Gourdonstoun in Yorkshire. Charles haatte het uiterst spartaanse bewind op de school. Ook tijdens zijn studie in Cambridge kon hij maar moeilijk zijn draai vinden. Charles was een verlegen jongen die moeizaam contacten maakte, terwijl de etiquette voorschreef dat andere studenten op zijn initiatief moesten wachten.

Charles en Camilla Shand ontmoetten elkaar voor het eerst op een poloveld in 1970 en kregen een relatie. Die mondde echter niet uit in een officiële verbintenis en Camilla koos ervoor te trouwen met Andrew Parker Bowles.

Koningin Elizabeth en prins Philip gaven Charles na zijn dertigste te kennen dat hij niet langer mocht wachten en een vrouw moest nemen. In overleg met Camilla, met wie Charles ondanks haar huwelijk opnieuw een liefdesrelatie was begonnen, viel de keuze op Lady Diana Spencer, een 21-jarige kleuterleidster zonder opleiding of intellectuele bagage.

Liefdeloos huwelijk

Hoewel de prins en prinses van Wales twee zoons kregen, William en Harry, bleek het huwelijk liefdeloos. De echtelijke strijd werd uiteindelijk uitgevochten via de media.

Charles werd zichtbaar eenzaam en depressief. Hij zocht zijn toevlucht in de natuur en haalde zich de nationale spot op de hals door te bekennen dat hij met planten praatte. Ook door dagenlang te vissen in Schotland en tijdens expedities in Afrika, probeerde hij aan de druk van zijn huwelijk en de media te ontsnappen.

Zijn belangrijkste uitvlucht bleek echter Camilla. Hun relatie bloeide eind 1986 of begin 1987 weer op en kwam genadeloos naar buiten toen een hitsig telefoongesprek tussen hen uitlekte. Het betekende het einde van Camilla’s huwelijk.

Uit elkaar

Het prinselijk paar ging in 1992 uit elkaar. Omdat het nooit tot een werkelijke scheiding kwam, had die stap geen constitutionele gevolgen.

Diana’s dramatische dood in 1997 betekende ook een abrupte onderbreking van de pogingen om Camilla voor het publiek acceptabel te maken als Charles’ nieuwe levenspartner. Pas twee jaar later vertoonden de twee zich voor het eerst samen in het openbaar en in 2003 kwam het tot een officieus samenwonen van de twee.

Huwelijk Camilla

Charles wist dat die situatie niet kon voortduren tot hij de Britse kroon op zijn hoofd zou krijgen en vroeg Camilla begin 2005 ten huwelijk. Na de veelal moeizame jaren van hun relatie, bleek ook de weg naar het altaar nog bezaaid met obstakels. Zo mochten ze niet in de kerk trouwen vanwege hun eerdere huwelijken en weigerden koningin Elizabeth en prins Philip de inzegening in de Guildhall van Windsor bij te wonen.

Charles en de prinses-gemalin Camilla, die geen prinses mag heten, zijn sindsdien in rustiger vaarwater gekomen. Elizabeth bepaalde daags voor haar platina jubileum dat Camilla koningin-gemalin wordt als Charles koning wordt.