Charles spreekt als eerste Britse royal in Franse senaat

Koning Charles heeft donderdag als eerste lid van de Britse koninklijke familie een toespraak gehouden in de Franse Senaat. De monarch deed dat deels in het Frans, een taal die hij goed beheerst. Het is de tweede dag van het staatsbezoek van de koning en koningin aan Frankrijk. Charles en Camilla gaan later op de dag nog naar de Notre-Dame, de beroemde kathedraal die in 2019 deels afbrandde.

Voorafgaand aan zijn toespraak werd Charles door het parlement met applaus welkom geheten in Frankrijk. De koning verontschuldigde zich met een lach voor het onderbreken van het reces van het Franse parlement. “Ik ben zeer geroerd door het feit dat u hier allemaal in groten getale aanwezig bent.” Zijn excuses werden met gelach in de zaal ontvangen.

Charles had het in zijn speech onder meer over de lange vriendschap tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. “Wij zullen altijd de meest directe bondgenoot en beste vriend van Frankrijk blijven”, beloofde de koning. Ook sprak Charles over de “grote vriendelijkheid in een tijd van groot verdriet” die Frankrijk vorig jaar toonde na het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth. “U beschreef haar als de belichaming van de Britse democratie. Ik kan niet beschrijven hoe belangrijk deze woorden voor mij en mijn familie waren.”

De koning sprak ook over de oorlog in Oekraïne. Hij stelde dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk “samen achter Oekraïne” staan en dat “onze gedeelde vrijheid zal zegevieren”. Ook stipte de koning het thema klimaatverandering aan. Na afloop kreeg Charles een staande ovatie van het parlement.