Charles spreekt in tweetalige toespraak tot Duits parlement

De Britse koning Charles heeft donderdag een toespraak gehouden voor het Duitse parlement. Charles sprak deels in het Duits, wat hem applaus opleverde. Het is de eerste keer dat een Britse monarch het Duitse parlement toespreekt.

Charles zei onder meer dat het een “grote eer is” om in Duitsland te spreken. Ook stond hij stil bij het bezoek dat hij in november 2020 met zijn vrouw Camilla aan Duitsland bracht. Zij waren toen in Berlijn voor ‘Volkstrauertag’, de dag waarop in Duitsland alle oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in dat jaar gaf Charles een toespraak voor het Duitse parlement, maar toen nog als prins.

De Britse vorst verwees in zijn toespraak ook naar zijn moeder, koningin Elizabeth. Volgens Charles was de relatie tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk “heel speciaal” voor haar. Ook sprak hij zijn dank uit voor de steun van het Duitse volk na het overlijden van Elizabeth in september.

Oekraïne

Ook de Russische invasie van Oekraïne, die heeft geleid tot “onvoorstelbaar lijden” kwam ter sprake. “We zijn diep geschokt door de verwoesting, maar kunnen steun halen uit onze eenheid als het gaat om het verdedigen van Oekraïne, vrede en vrijheid”, zei de koning onder luid applaus.

Charles en koningin-gemalin Camilla zijn tot en met vrijdag op staatsbezoek in Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek van Charles sinds hij koning is.