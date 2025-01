De Britse koning Charles heeft zondagochtend de kerkdienst bijgewoond in St Mary Magdalene. Na de dienst nam de 76-jarige monarch de tijd om met het aanwezige publiek te spreken.

Charles liep na de dienst samen naar buiten met de bisschop van Salisbury, Stephen Lake. Zij aan zij liepen ze de kerk uit.

De vorst is regelmatig aanwezig bij een kerkdienst in de kerk op het landgoed Sandringham. Met Kerstmis was een groot deel van de Britse koninklijke familie aanwezig bij de kerstdienst.