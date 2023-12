Charles spreekt toespraak uit voor levende kerstboom

Koning Charles spreekt zijn kerstboodschap maandag uit voor een levende kerstboom. Het is voor het eerst dat dat gebeurt, melden Britse media.

De boom staat in een pot en wordt tien minuten na de toespraak van de Britse koning weer buiten in de grond gezet. Op een foto die al door het hof is gedeeld, is te zien dat er in de takken van de bewuste boom ook natuurlijke en duurzame versieringen zijn gehangen.

Charles spreekt de Britse bevolking maandag op eerste kerstdag voor de tweede keer toe tijdens Kerstmis. Hij staat bekend als milieuactivist en hield onlangs nog een toespraak tijdens de klimaattop in Dubai. Hij vroeg wereldleiders toen om concrete afspraken te maken over het klimaat. Ook waarschuwde hij voor de vernietiging van de natuur en de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering.