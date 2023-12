Charles stuurt brief aan 100-jarige overlever Auschwitz

Koning Charles heeft een 100-jarige Auschwitz-overlever verrast met een persoonlijke brief. Traditioneel krijgen inwoners van het Verenigd Koninkrijk op hun honderdste verjaardag een telegram, maar deze keer schreef Charles er zelf een brief bij.

Lily Ebert werd in 1944 naar Auschwitz gestuurd. Haar ouders en haar broers en zussen werden daar in de gaskamers om het leven gebracht. “Het verschrikkelijke leed dat u en uw familie hebben doorstaan kan nooit voldoende worden beschreven of erkend”, schrijft Charles aan de eeuweling. Volgens de monarch is Ebers een voorbeeld voor iedereen door haar inzet om de wereld te blijven herinneren aan haar ervaringen.

Charles wenst Ebers verder een “fijne dag in het gezelschap van vrienden en familie” en sluit de brief af met een warme groet.

Beschermheer

Ebert zet zich sinds het einde van de oorlog in voor bewustzijn van de gebeurtenissen in de holocaust. Ze schreef onder andere het boek Lily’s Promise, waar koning Charles het voorwoord voor schreef.

Ebert liet weten verrast te zijn door de brief. “In mijn wildste dromen had ik niet kunnen geloven dat ik Auschwitz zou overleven, laat staan dat ik een familie zou stichten en honderd jaar zou worden, om dan ook nog op zo’n bijzondere manier te worden geëerd.”

Charles zet zich regelmatig in voor erkenning en bewustzijn van de holocaust. Hij is ook beschermheer van de National Holocaust Memorial Day Trust.