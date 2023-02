Charles: terugkeer prins Harry zou leuk zijn

Koning Charles heeft donderdag tijdens een bezoek aan de Universiteit van Londen laten doorschemeren dat wat hem betreft zijn zoon prins Harry altijd welkom is in de familie. Toen een toeschouwer hem “breng Harry alsjeblieft terug” toeriep, zei de Britse vorst: “Dat zou leuk zijn.”

Charles leek de vraag overigens eerst niet goed te horen. De koning vroeg eerst “wie?” voordat hij zich snel herstelde en zijn antwoord gaf. Onder meer de Daily Mail zette een fragment van het moment online.

Het is nog altijd onduidelijk of prins Harry en zijn vrouw Meghan in mei bij de kroning van Charles aanwezig zijn. De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet maar dat is verergerd sinds Harry’s memoires uitkwamen. In zijn boek vertelt de hertog van Sussex uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.

Britse media gaan er vooralsnog gewoon vanuit dat Harry en Meghan een uitnodiging voor de kroning krijgen.