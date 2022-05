Charles trots op winnaars van zijn Prince’s Trust Awards

Prins Charles heeft grote waardering voor de winnaars van de door hem bedachte Prince’s Trust Awards. De Britse troonopvolger schrijft op Instagram trots te zijn en “veel waardering” te hebben voor de jongeren die donderdagavond werden gekroond met een prijs.

De awards gaan jaarlijks naar jongeren die zelf uit een moeilijke situatie komen en zich daarna zijn gaan inzetten voor anderen met problemen. “Na al die jaren blijf ik geraakt door de wijze waarop iedereen de meest vreselijke obstakels is overkomen. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots me dat maakt, op hen allemaal”, zegt Charles.

De prins heeft zijn stichting in 1976 opgericht.