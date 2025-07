Charles: veel gebeurd sinds staatsbezoek aan Frankrijk

De Britse koning Charles denkt met warme gevoelens terug aan het staatsbezoek dat hij in 2023 bracht aan Frankrijk. Dat zei de koning tijdens het staatsbanket bij het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron. “Er is in de tussentijd veel gebeurd, en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staan sindsdien steeds dichter bij elkaar”, zei Charles aan het begin van zijn toespraak.

De koning sprak deels in het Engels en deels in het Frans. Charles zei dat de landen geconfronteerd worden met “een veelvoud aan complexe dreigingen die van meerdere kanten komen”, maar “er samen voor staan als vrienden en bondgenoten.” Hij stelde ook dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk “een kritieke rol” hebben om samen te vervullen.

Charles zei verder dat de landen hun verschillen hebben, maar maakte ook verwijzingen naar zaken die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verbinden. Hij noemde onder meer de Franse schilder Monet die schilderijen van Londen maakte, de Brits-Franse actrice Jane Birkin en de Franse voetballer Thierry Henry die jarenlang voor de Engelse club Arsenal speelde.

Bij het staatsbanket waren verschillende beroemdheden aanwezig. Zo behoorden onder anderen zangers Mick Jagger en Elton John en actrice Kristin Scott Thomas tot de genodigden.