Charles verleent titel aan nieuwe leider Ismaili-gemeenschap

De Britse koning Charles heeft Rahim Al-Hussaini, ook wel bekend als Aga Khan V, de titel ‘Zijne Hoogheid’ verleend. Dat heeft het Britse hof maandag gemeld. Aanleiding daarvoor is de benoeming van Aga Khan V tot vijftigste leider van de spirituele Ismaili-moslimgemeenschap.

Het hof schrijft dat het traditie is om een nieuw aangetreden geestelijk leider van de Ismaili-gemeenschap te benoemen tot ‘Zijne Hoogheid’. Veel leden van de spirituele gemeenschap wonen in landen van het Gemenebest, waar Charles dus ook koning is.

Op 4 februari overleed Aga Khan IV, op 88-jarige leeftijd in Portugal. Na zijn dood werd hij opgevolgd door Aga Khan V, zijn tweede kind en eerste zoon.