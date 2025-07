Charles vermaakt zich op boerenmarkt in Schotland

Koning Charles heeft in Schotland een kijkje genomen op een boerenmarkt. De monarch leek zich op de markt in Campbeltown goed te vermaken, vooral toen hij lachend toekeek hoe een schaap werd geschoren.

Ook het tegenvallende weer leek Charles niet te deren. Gewapend met een grote paraplu en met een lach op zijn gezicht maakte hij een rondje langs verschillende markthouders om over lokale producten te horen.

De 76-jarige Charles ontmoette later op de dag ook leden van de Royal National Lifeboat Institution (RNLI). De koning en koningin Camilla zijn momenteel in Schotland voor de Holyrood Week. Dat is een jaarlijkse traditie waarbij de Britse koning een week in Schotland doorbrengt om de Schotse cultuur, prestaties en gemeenschap te vieren.