Charles verwelkomt Nigeriaanse president voor staatsbezoek

Koning Charles heeft woensdag de Nigeriaanse president Bola Tinubu welkom geheten in het Verenigd Koninkrijk. Het eerste Nigeriaanse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 37 jaar begon met een ceremoniële ontvangst op Windsor Castle.

Koningin Camilla, prins William en prinses Catherine waren aanwezig om de president en zijn vrouw Oluremi Tinubu welkom te heten. Er was een optocht van koetsen en een militaire parade. De traditionele lunch blijft achterwege op Windsor, omdat de president aan het vasten is voor de ramadan.

In de avond staat wel zoals gebruikelijk een staatsbanket op het programma. Dan houden de koning en de president een toespraak. Het Nigeriaanse staatsbezoek duurt tot en met donderdag.