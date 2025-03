Charles vindt RAYE ‘geweldige ambassadeur’ voor Britse muziek

Koning Charles vindt RAYE “een geweldige ambassadeur” voor de Britse muziekindustrie. Dat zegt de koning in de podcast The King’s Music Room, die hij in samenwerking met Apple Music heeft gemaakt. De eenmalige aflevering is maandag speciaal gelanceerd voor Commonwealth Day, de jaarlijkse viering van het Gemenebest van Naties. Charles staat als koning van het Verenigd Koninkrijk aan het hoofd van het Gemenebest.

“Ik was vooral erg blij om RAYE te ontmoeten toen ik het Battersea Power Station in december bezocht”, zegt Charles. “Iedereen die RAYE heeft zien optreden bij de Grammy Awards, weet dat zij een grote ambassadeur is voor de Britse muziekwereld.”

De Britse koning vertelt verder op welke muziek hij niet kan blijven stilzitten. Een van die nummers is Upside Down van Diana Ross. “Het was onmogelijk om niet op te staan en te dansen zodra het nummer voorbijkwam”, herinnert de 76-jarige koning zich. “Ik vraag me af of ik het nog steeds kan.” Een ander nummer waar Charles graag op beweegt is The Loco-Motion van Kylie Minogue. “Het is muziek om op te dansen. Het heeft ook die aanstekelijke energie die het, voor mij, ongelofelijk moeilijk maakt om stil te blijven zitten.”