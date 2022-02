Charles voegde titel ‘koningin Camilla’ toe aan kroningsgeloften

Prins Charles veranderde zijn kroningsgeloften vijf jaar geleden om daarin de titel ‘koningin Camilla’ op te nemen, meldt Daily Mail. Dat is gebeurd met de zegen van zijn moeder, de Britse koningin Elizabeth.

Afgelopen zaterdag, een dag voor het platina-jubileum van koningin Elizabeth, kwam een bericht van de koningin naar buiten waarin zij aangaf dat het haar “oprechte wens” is dat Camilla de titel koningin-gemalin krijgt zodra haar zoon Charles koning wordt. De titel zou dus al jaren geleden zijn toegevoegd aan de geloften, meldt een bron aan de krant.

Met de titel koningin-gemalin wordt verwezen naar de echtgenote van een regerende koning. Dat zou in de toekomst ‘Queen Camilla’ (koningin Camilla) worden, aldus de Britse zender BBC. In het Verenigd Koninkrijk bestond lang onduidelijkheid over wat de status van Camilla zou zijn als Charles koning wordt. De hertogin van Cornwall zou in 2005, toen zij trouwde met Charles, geen koningin willen worden, schrijft Sky News. Zij zou dan de titel prinses-gemalin krijgen. Onder anderen Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemaal.

Elizabeth hoopt met haar uitgesproken wens, dat Camilla dus koningin-gemalin wordt genoemd, te garanderen dat het koningschap van Charles zo probleemloos mogelijk van start kan gaan, concluderen Britse media.