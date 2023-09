Charles voor het eerst als koning bij Braemar Gathering

De Britse koning Charles heeft zaterdag een bezoekje gebracht aan de jaarlijkse Braemar Gathering in Schotland. Het was de eerste keer dat Charles het evenement bezocht als koning. Hij werd vergezeld door zijn vrouw koningin Camilla en zijn zus prinses Anne en haar man Timothy Laurence.

Het gezelschap keek samen met duizenden bezoekers toe bij het evenement, dat al sinds 1832 in de huidige vorm wordt georganiseerd. Op het sportieve evenement staan onder meer activiteiten als touwtrekken en boomstamwerpen op het programma.

Charles was in het verleden ook vaak van de partij, samen met zijn moeder, koningin Elizabeth. Elizabeth was vrijwel elk jaar aanwezig. Net als tijdens veel andere bezoeken droeg Charles een kilt. Het Britse hof liet weten dat de koning voor het eerst zijn opwachting maakte in het nieuwe koning Charles III-tartan. “De groene, blauwe en rode tartan is ontworpen als erkenning voor de sterke steun van de koning voor het behoud van traditionele kleding en Schotse tartans”, legt het hof uit.

De koning hoefde voor het bezoekje aan de Braemar Gathering niet ver te reizen. De vorst verblijft momenteel nog in het nabijgelegen zomerverblijf Balmoral Castle.