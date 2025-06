Charles weer met koets tijdens Trooping the Colour

Koning Charles gaat volgende week tijdens de militaire parade Trooping the Colour opnieuw niet per paard van Buckingham Palace naar Horse Guards Parade en terug. Net als in 2024 gaat hij met een koets, melden Britse media. The Times verwacht dat de 76-jarige koning nooit meer per paard zal deelnemen.

Vorig jaar nam Charles vanwege zijn gezondheid voor het eerst in een koets plaats tijdens Trooping the Colour. De koning had toen pas recent weer zijn werk opgepakt nadat bekend was geworden dat hij wordt behandeld voor kanker. Ook nu is zijn gezondheid de reden dat Charles afziet van een rit per paard.

In 2023, zijn eerste Trooping the Colour als koning, nam Charles wel te paard deel aan de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse vorst. Het was de eerste keer in 37 jaar dat een monarch op een paard zat tijdens de ceremonie. Koningin Elizabeth deed dit in 1986 voor het laatst, toen zij 60 jaar was. Sindsdien nam ze deel aan de ceremonie in een koets.