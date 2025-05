Charles wenst Britse meidengroep succes in songfestivalfinale

De Britse koning Charles heeft de meidengroep Remember Monday succes gewenst in de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag. “Ik wens Remember Monday heel veel succes in de Eurovision-finale vanavond in Basel!”, aldus de 76-jarige monarch op X.

Remember Monday, dat bestaat uit drie zangeressen, vertegenwoordigt het Verenigd Koninkrijk met het lied What The Hell Just Happened? Als een van de landen uit de zogeheten Big Five kreeg de act automatisch een plek in de finale.

Om de meidengroep een extra steuntje in de rug te geven, speelde de Band of the Irish Guards zaterdagochtend het lied waarmee Remember Monday meedoet aan het songfestival. Dat deden zij op het plein voor Buckingham Palace, is te zien en te horen in een video op X.