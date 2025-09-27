Charles wenst Engelse en Canadese rugbysters succes voor finale

Koning Charles heeft de Engelse en Canadese rugbysters succes gewenst in aanloop naar de finale op het WK. De finale wordt zaterdagmiddag gespeeld in het Twickenham Stadium in Londen.

“Mijn vrouw en ik wensen zowel de Engelse Red Roses als het Canadese vrouwenrugbyteam veel succes bij de voorbereiding op de finale van het wereldkampioenschap”, schrijft Charles in een boodschap die Buckingham Palace op social media deelt. “Wat een geweldige prestatie van beide teams om dit hoogtepunt in de sport te hebben bereikt. Ik weet dat supporters aan beide kanten van de Atlantische Oceaan met evenveel trots zullen juichen.”

Charles wenst beide teams succes, maar spreekt als hoofd van het Gemenebest geen voorkeur uit. “Dat het beste team moge winnen en dat jullie beide mogen spelen met de sportiviteit, vastberadenheid en doorzettingsvermogen die rugby zo’n prachtige sport maken om naar te kijken”, zegt de Britse koning. “Wat het resultaat ook wordt, jullie hebben je land al trots gemaakt. Succes allemaal.”