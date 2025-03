Charles wenst Ierse president en volk fijne St. Patrick’s Day

De Britse koning Charles heeft een brief gestuurd naar de Ierse president Michael D. Higgins om hem te feliciteren met St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland. “Mijn vrouw en ik zijn verheugd om u en het Ierse volk onze hartelijke felicitaties over te brengen ter gelegenheid van uw nationale feestdag”, aldus Charles in de brief.

“Onze eigen bezoeken aan uw prachtige land hebben herinneringen gecreëerd die we koesteren”, vervolgde Charles. Ook noemde Charles het belang van samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. “Nu onze landen samen geconfronteerd worden met een steeds turbulentere en uitdagendere wereld, zijn onze gedeelde belangen en waarden belangrijker dan ooit. Van de klimaatcrisis tot het belang van de internationale rechtsorde en gerechtigheid, onze samenwerking is crucialer dan ooit tevoren.”

Op St. Patrick’s Day wordt elk jaar op 17 maart het leven van Sint-Patricius herdacht. De herdenking werd door de jaren heen een viering van de Ierse identiteit.