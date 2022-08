Charles werkt mee aan speciale editie van Britse zwarte krant

Prins Charles heeft meegewerkt aan een speciale editie van The Voice, een Britse Afrikaans-Caribische krant. De 73-jarige deed dat ter ere van de veertigste verjaardag van het nieuwsblad. The Voice is de enige nationale krant van en voor de zwarte gemeenschap die in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgegeven.

“De enige zwarte overgebleven Britse krant is de afgelopen vier decennia – ondanks alle veranderingen die ze heeft meegemaakt – een instituut en een cruciaal onderdeel geworden van onze gemeenschap”, laat Charles weten. “Daarom was ik zo ontroerd toen ik werd uitgenodigd om aan deze speciale editie mee te werken.”

Charles heeft onder meer een bijdrage geleverd aan onderwerpen die zich richten op cohesie, onderwijs, klimaat, het Gemenebest, geloof en de kunsten. Daarnaast zijn er interviews met onder anderen acteur Idris Elba, auteur Bernardine Evaristo en Wanjira Maathai, de dochter van Wangira Maathai, de eerste Afrikaanse vrouw die de Nobelprijs voor de Vrede won.

De speciale uitgave van The Voice is vanaf 1 september in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar.