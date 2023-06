Charles woont eerste Kousenband-sessie bij sinds kroning

Koning Charles heeft maandag in Windsor Castle de eerste sessie van de Orde van de Kousenband sinds zijn kroning bijgewoond. De ‘Order of the Garter’ is de oudste Britse ridderorde. Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zijn ook lid.

Onder de aanwezige ‘ridders’ bevonden zich oud-premiers Tony Blair en John Major. Ook de prins en prinses van Wales waren aanwezig bij de ceremonie, waar twee diplomaten werden geridderd als nieuwe leden van de orde. In totaal waren bij de sessie achthonderd gasten aanwezig. Buiten stonden 2900 Britten om de stoet gade te slaan. Zij hadden een ticket gewonnen.

Prins Andrew, die ook lid is van de Orde, was niet aanwezig. De Orde van de Kousenband werd bijna zevenhonderd jaar geleden in het leven geroepen door koning Edward III. Leden worden persoonlijk uitverkoren door de Britse koning of koningin. Het gaat om personen die een wezenlijke bijdrage aan de Britse samenleving hebben geleverd, of die een persoonlijke band met de koning of koningin hebben.

De plechtigheid vindt jaarlijks plaats in St. George’s Chapel, de spirituele thuisbasis van de oudste Britse ridderorde. De plechtigheid is omgeven met de pracht en praal waar de Britten om bekend staan, met onder meer een plechtige optocht van de ridders vanuit het kasteel naar de kapel.