Charles zaterdagochtend officieel benoemd tot koning

Charles wordt zaterdag officieel benoemd tot koning door de Accession Council, of toetredingsraad. De ceremonie in het St. James’s Palace zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur lokale tijd (11.00 uur Nederlandse tijd). Een uur later volgt de publieke aankondiging vanaf een balkon van het paleis.

De benoeming in St. James’s Palace wordt voor het eerste live uitgezonden op televisie. Charles was al koning op het moment dat Elizabeth haar laatste adem had uitgeblazen, maar de raad bevestigt de opvolging formeel. Hij zal als koning de naam Charles III dragen.

Na de ceremonie wordt Charles III ook vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square uitgeroepen tot koning. In de komende dagen zal hij de verschillende delen van het koninkrijk bezoeken.