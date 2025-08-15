Charles zegt dat oorlog ‘ieder aspect van het leven’ raakt

Koning Charles waarschuwt dat de kosten van oorlog veel verder reiken dan alleen het slagveld. Dat zei hij in een opgenomen boodschap ter ere van de tachtigste verjaardag van VJ Day, waarop de overwinning van de Geallieerden op Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. Na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki gaf Japan zich op 15 augustus 1945 over. In Europa waren de gevechten in mei van dat jaar al opgehouden.

Charles noemde het bombardement een “immense prijs” die de Japanse steden moesten betalen en hij hoopte dat geen land ter wereld ooit nog zo’n hoge prijs hoeft te betalen. “De echte kosten van oorlog reiken verder dan het slagveld en raken ieder aspect van het leven. Het is een tragedie die door conflicten overal op de wereld vandaag de dag nog heel levendig is”, aldus de 76-jarige koning.

De Britse vorst zei verder dat landen die nooit eerder samen hadden gevochten in de Tweede Wereldoorlog leerden samenwerken. Hiermee bewezen ze “dat in tijden van oorlog en vrede, de grootste wapens niet de wapens zijn die je draagt, maar de wapens die je verbinden”. Volgens Charles “blijft dat een belangrijke les voor onze huidige tijd”.