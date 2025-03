Charles: zonder regionale media zijn we er allen slecht aan toe

Koning Charles denkt dat “iedereen er slecht aan toe zou zijn zonder regionale media”. Dat zei de Britse koning voorafgaand aan een receptie voor regionale media in het Verenigd Koninkrijk. “Het is in ieders belang dat jullie succesvol blijven.”

“Ik ben er al lang van overtuigd dat regionale media, in al hun vormen, een unieke en vitale rol spelen in de samenleving. Misschien nog wel meer in deze onzekere tijden”, schrijft de koning in een bericht gedeeld door Buckingham Palace. “Jullie werk schijnt licht in donkere hoeken en legt onrecht en wanpraktijken bloot. Bovenal helpt het onze gemeenschappen te versterken, in tijden van vreugde en op momenten van verdriet.”

De koning benadrukt ook dat media het wellicht niet altijd bij het rechte eind hebben en dat ook media soms fouten maken. “Maar op zijn best is het een hoeksteen van onze democratie.”

Charles noemt daarnaast de financiële en technologische uitdagingen die de huidige tijd brengt voor de journalistiek. De koning prijst de innovatie die journalisten en mediapersonen hebben doorgemaakt.