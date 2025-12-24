Charlotte en Catherine spelen pianoduet bij kerstviering

De Britse prinses Charlotte heeft bij de jaarlijkse kerstviering Together at Christmas samen met haar moeder Catherine een duet aan de piano gespeeld. Het optreden opende de uitzending van Together at Christmas, een kerstviering georganiseerd door Catherine in Westminster Abbey.

De prinses, derde in lijn voor de Britse troon, zat samen met haar moeder aan een vleugel voor een speciale muzikale uitvoering. De prinses van Wales had het duet vooraf al aangekondigd op sociale media met een foto van twee handen op pianotoetsen. De twee speelden het nummer Holm Sound van Erland Cooper.

Het concert werd op 5 december opgenomen in Westminster Abbey en is te bekijken via ITVX. Catherine werd bij de dienst vergezeld door haar man prins William en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis.