China belooft Vajiralongkorn banden met Thailand te versterken

De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens het bezoek van koning Vajiralongkorn beloofd de banden met Thailand te versterken. De Thaise vorst is de eerste monarch die China bezoekt sinds de diplomatieke banden vijftig jaar geleden zijn gesmeed.

Vajiralongkorn gaat zelden op staatsbezoek naar het buitenland. Dat hij nu in China is, betekent volgens president Xi dan ook veel. “De keuze van koning Vajiralongkorn om naar China te komen voor zijn eerste grote staatsbezoek toont hoeveel belang hij hecht aan de relatie tussen China en Thailand”, zei de Chinese regeringsleider tegen staatsomroep CCTV. Volgens Xi zijn de twee landen als “familie” van elkaar.

De 73-jarige Thaise koning kwam donderdag samen met koningin Suthida aan in China en blijft nog tot en met maandag. In april ging Vajiralongkorn voor het eerst op staatsbezoek naar het buitenland. Hij bezocht toen Bhutan.