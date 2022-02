Choreograaf Marco Goecke ontvangt prestigieuze Jiří Kylián Ring

De Duitse choreograaf Marco Goecke heeft donderdagavond de prestigieuze Jiří Kylián Ring ontvangen. Het internationale dansicoon kreeg de prijs in het nieuwe Haagse cultuurpaleis Amare op de openingsavond van het Holland Dance Festival, in het bijzijn van prinses Beatrix. De prijs werd voor de achtste keer uitgereikt.

Marco Goecke (1972) begon in 1988 aan de balletacademie aan de Heinz Bosl-stichting in München en vervolgde zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij in 1995 zijn diploma behaalde. Vervolgens werkt hij bij de Duitse Staatsopera Berlijn, het Theater Hagen en het Stuttgarter Ballet. In 2008 werd hij huischoreograaf bij het Scapino Ballet in Rotterdam. Ook voor het Nederlands Dans Theater creëerde de choreograaf verschillende werken.

De Jiři Kylián Ring-uitreiking is een gezamenlijk initiatief van voormalig directeur van de Nederlandse Dansdagen Leontien Wiering en artistiek directeur van het Holland Dance Festival Samuel Wuersten. De ring is in 2006 ingesteld uit bewondering voor Kyliáns meesterschap. Aan Jiři Kylián werd gevraagd de ring op termijn door te geven aan een kunstenaar, die net als hij een inspirator en vernieuwer is binnen de danswereld.

Holland Dance is naar eigen zeggen het grootste festival voor moderne dans ter wereld. Het evenement vindt plaats van 3 tot en met 19 februari, ondanks de extra coronarestricties die nog steeds gelden voor de cultuursector. Er vinden naast Den Haag optreden plaats in Delft, Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. De hoofdgast van deze editie is de Cubaanse superster Carlos Acosta.