Chrissy Teigen is dol op Meghan en snapt kritiek op haar niet

Chrissy Teigen heeft het opgenomen voor haar goede vriendin Meghan, de hertogin van Sussex. Het model is gek op de vrouw van prins Harry en snapt niet waarom veel mensen dat niet zo zien, zegt ze tegen People.

“Ik ben gek op haar, ik ben echt dol op haar. Ik vind haar zo ontzettend sterk. Ik vind het krankzinnig dat ze zo polariserend is voor zo veel mensen, terwijl ze echt een heel lief, goed persoon is dat het beste wil voor haar vrienden en voor haar eigen relatie en haar kinderen”, zegt Teigen. Het model was samen met de hertogin te zien in het tweede seizoen van de Netflixserie With Love, Meghan.

Volgens de 39-jarige Teigen trekt Meghan zich niets aan van kritiek die ze krijgt wanneer ze bijvoorbeeld een nieuwe Netflixserie maakt of een nieuwe lifestyleproductlijn uitbrengt. “Ze wil die dingen gewoon. Mensen bedenken dan allerlei dingen waar ze voor zou kunnen staan of wat ze zou willen, maar zo ingewikkeld is het niet. Ze zullen toch wel hun eigen verhaal verzinnen”, meent de vrouw van zanger John Legend. “Ik vind het cool dat Meghan gewoon denkt: Luister, zeg wat je wilt. Ik ben blij en gezond en ik voel me goed.”