Christian en Isabella vermaken zich op Smukfest

Kroonprins Christian van Denemarken en zijn zusje prinses Isabella zijn woensdag gezien op het Deense festival Smukfest. De kinderen van koning Frederik en koningin Mary vermaakten zich afzonderlijk van elkaar met hun vrienden, is te zien op beelden die zijn gedeeld in Deense media.

De 19-jarige Christian stond in de menigte bij een show van de Deense groep APHACA en Isabella (18) werd gespot bij een optreden van de Deense hiphopgroep Suspekt. Volgens het blad Billed Bladet was goed te zien dat de prinses een liefhebber is: ze zong uit volle borst mee en droeg ook een t-shirt van de groep.

Voor Christian is het niet zijn eerste festival. Hij werd vorige maand ook al gezien op Roskilde.