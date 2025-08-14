Christian smeert eigen brood en woont in Frederikstad op kazerne

De Deense kroonprins Christian smeert zijn eigen bammetjes en woont op de Antvorskov-kazerne in een barak met een voor hem bekende naam. Donderdag mocht de Deense pers, waaronder het tijdschrift Billed Bladet, een kijkje nemen op de kazerne in Slagelse. Christian meldde zich hier maandag voor het vervolg van zijn militaire opleiding.

Billed Bladet hield donderdag een liveblog bij en meldde daarop dat Christian zelf zijn eigen lunch klaarmaakt. Het blad wist later te melden dat de lunch van de 19-jarige zoon van koning Frederik en koningin Mary bestaat uit roggebrood met vleeswaren. Tijdens langere oefeningen krijgen de 110 studenten een voorverpakt lunchpakketje mee van de kazerneleiding.

De opleiding van Christian duurt een jaar. In die periode verblijft hij op de kazerne in Huis Frederikstad. Volgens Billed Bladet is het “niet geheel toevallig” dat Christian juist in deze barak is ondergebracht. Paleis Amalienborg, een van de ouderlijke huizen van Christian, bevindt zich namelijk in de wijk Frederiksstaden in de Deense hoofdstad Kopenhagen. “Dit zou wel eens een verborgen toespeling daarop kunnen zijn”, stelt het tijdschrift. “Maar het moet gezegd worden dat de omstandigheden in het paleis iets anders zijn dan in de grijze barakken waar de kroonprins net is ingetrokken. De zaken zijn echter in orde en elke dag begint met opruimen en schoonmaken.”