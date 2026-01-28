Christian tekent wetswijzigingen tijdens militaire oefening

Kroonprins Christian van Denemarken heeft dinsdag een militaire oefening tijdelijk gestaakt omdat hij als plaatsvervangend staatshoofd enkele aangenomen wetswijzigingen moest bekrachtigen. In legerkledij en met camouflagevlekken op zijn gezicht zette hij zijn handtekening onder de documenten, is te zien op foto’s die het hof heeft gedeeld.

De 20-jarige Christian is momenteel regent omdat zijn vader koning Frederik op staatsbezoek is in Estland. In Denemarken is het gebruikelijk dat een plaatsvervanger de taken van het staatshoofd overneemt bij ziekte of een buitenlandse reis.

Christian wordt momenteel op de kazerne in Slagelse opgeleid als luitenant. Na de zomer zet hij zijn militaire loopbaan voort als pelotonscommandant van dienstplichtige soldaten bij de erewacht, werd vorige week bekendgemaakt.