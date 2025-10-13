Christian ziet jongensdroom uitkomen met vlucht in F-16

De Deense kroonprins Christian heeft maandag een droom in vervulling zien gaan. De zoon van koning Frederik en koningin Mary ging aan boord van een F-16, schreef hij op Instagram. “Ik mocht op een van de laatste trainingsvluchten stappen in een F-16 en wauw, wat was het te gek”, aldus Christian.

De vliegtuigen worden binnenkort vervangen door F-35’s. In gesprek met de pers zei Christian “dankbaar en vereerd” te zijn dat hij nog de kans had gekregen om in een F-16 te vliegen. “Heel veel dank aan de piloot en de luchtmacht voor het geven van deze kans”, zei de kroonprins.

Christian zegt dat hij al veel respect had voor de piloten van gevechtsvliegtuigen en dat dat alleen maar meer is geworden. Na de vlucht stond er ook een bekend gezicht op hem te wachten. Koning Frederik was naar de luchtbasis gekomen om zijn oudste zoon te omarmen, is te zien op foto’s van het Deense hof.