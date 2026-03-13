Claire Bender vindt prinses Mabel ‘een heel inspirerende vrouw’

Claire Bender heeft ter voorbereiding op haar rol als Mabel in het tweede seizoen van de Videoland-serie Máxima veel archiefbeelden en interviews bekeken. “Dat vond ik heel leuk, want ik vind haar een heel inspirerende vrouw”, vertelt de 32-jarige actrice in gesprek met het ANP. “Ik keek en luisterde graag naar haar”, aldus Bender.

De actrice legt uit dat ze de voorbereiding van haar rol “een beetje in tweeën gehakt” heeft. “Aan de ene kant ben ik me meer gaan verdiepen in: wie is Mabel? Aan de andere kant ben ik het script gaan lezen zoals je een fictieve dramaserie leest”, aldus Bender. “We doen geen imitatie, dus dat geeft een bepaalde vrijheid.”

Bender heeft gekeken naar welke invloed haar personage op het verhaal van Máxima heeft. Het viel haar op dat Máxima in het script opkijkt naar het contact tussen Beatrix en Mabel, die al snel een goede band ontwikkelden. “Daar lag volgens mij grotendeels de focus voor Mabel in dit verhaal, omdat dat iets is wat effect heeft op Máxima.” Verder vertelt de actrice dat haar personage een bijrol is. “Mijn aandeel is echt een bescheiden aandeel. Dus zoveel geeft deze serie niet prijs van wie Mabel is.”

Bender, die vanaf zaterdag 14 maart voor het eerst in de serie te zien is, blikt met een goed gevoel terug op het contact met haar collega’s. “Ik had ook wel de mazzel dat ik de meesten al kende. We hebben het echt heel leuk gehad met elkaar”, aldus de actrice. “Heel leuk om hier onderdeel van te zijn.”