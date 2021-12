Claudia de Breij feliciteerde jarige Amalia via appje

Claudia de Breij heeft de jarige Amalia dinsdag via een appje gefeliciteerd met haar 18e verjaardag. Aan tafel bij talkshow M vertelde De Breij aan presentator Margriet van der Linden dat ze het nummer van de prinses na het schrijven van het boek over haar leven nog in haar telefoon heeft staan.

“Ja, ik heb wel de felicitaties geappt”, onthulde De Breij aan de talkshowtafel op NPO 1. “Maar ik heb haar verder niet aan de telefoon gehad. Ik denk dat zij deze dag druk is met heel veel andere mensen dan met Claudia de Breij.”

Van De Breij verscheen onlangs het boek Amalia, waarin het publiek aan de hand van gesprekken die de cabaretier had met de kroonprinses een beeld krijgt van het leven van de jonge troonopvolger. In M vertelt De Breij hoe ze aan het begin van dat proces in een appgroepje terechtkomt met daarin mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst en ook prinses Amalia zelf. “Ik vond het heel grappig dat Amalia mij direct buiten de groep om al begon te appen met grappige stickers enzo. Ik dacht: oh, we zijn gewoon in déze wereld!”

Of er na het verschijnen van het boek en de felicitaties voor de verjaardag van de prinses ook in de toekomst nog appcontact tussen De Breij en Amalia zal zijn, kon de cabaretier niet zeggen. “Geen idee. We hebben wel nog wat contact gehad, maar ik weet niet hoe dat verder gaat.”