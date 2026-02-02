Claus-Casimir ontmoet Jamai tijdens Maestro-finale

Graaf Claus-Casimir heeft zondagavond de finale van het AVROTROS-programma Maestro bezocht. De zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien zag kijkersfavoriet Jamai winnen van acteur Daniel Cornelissen. Op Instagram deelt hij een foto waarop hij met Jamai en jurylid Ed Spanjaard te zien is.

“De winnaar en de peetoom!”, schrijft de graaf bij de foto. De 77-jarige Spanjaard, dirigent en pianist, is een goede vriend van de koninklijke familie en peetoom van Claus-Casimir.

Graaf Claus-Casimir, de enige kleinzoon van prinses Beatrix, werd in oktober 2004 gedoopt op Paleis Het Loo. Onder zijn peetouders zijn ook koning Willem-Alexander en prins Maurits.