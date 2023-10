Clowns helpen kroonprinses Mary op ultrasmalle rode loper

De Deense kroonprinses Mary is donderdag op bijzondere wijze ontvangen bij een ziekenhuis in Kopenhagen. De echtgenote van kroonprins Frederik moest over waarschijnlijk haar kleinste rode loper tot nu toe lopen.

Mary bracht een werkbezoek aan het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum van het Bispebjerg-ziekenhuis en werd buiten onthaald door enkele in het ziekenhuis werkzame clowns. Dat werd een vrolijke vertoning omdat Mary werd uitgenodigd om het pand over een ultrasmalle rode loper binnen te lopen.

De kroonprinses had daarbij wel een beetje hulp nodig, schrijft Billed Bladet. De clowns hielden haar vast zodat ze op de ruim 5 centimeter brede loper bleef.