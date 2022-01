Collectie ter ere van jubileum Elizabeth deels uitverkocht

Verscheidene items uit de reeks voorwerpen die speciaal zijn gemaakt voor het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth zijn al na enkele uren uitverkocht. Het gaat om de kristallen glazen, pillendoosjes, klokjes, mokken, theekopjes en champagneglazen.

Liefhebbers kunnen nog een paar items bestellen, waaronder kerstballen, theelepels, magneten en borden. De ontwerpen van bijvoorbeeld het pillendoosje en de kopjes zijn geïnspireerd op de paarse mantel die de nu 95-jarige Britse koningin droeg tijdens haar kroning. Ook het koninklijk wapen is op de items afgebeeld.

Alle opbrengsten gaan naar The Royal Collection Trust, de stichting die de Britse koninklijke verzamelingen uitbaat en zorgt voor de openstelling van de paleizen. Koningin Elizabeth zit op 6 februari zeventig jaar op de Britse troon. Het jubileum zal die dag niet uitgebreid gevierd worden, want de feestelijkheden zijn pas in juni.