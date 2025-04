Colosseum maakt indruk op Brits koningspaar

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben op de eerste dag van hun staatsbezoek aan Italië in het centrum van Rome een bezoek gebracht aan het Colosseum en de ruïnes van het Forum Romanum. Onder grote belangstelling poseerde het koningspaar bij het voormalige amfitheater. “Prachtig”, noemden ze het volgens Britse media.

Charles en Camilla kregen ter plaatse van een groep historici en archeologen uitleg over onder meer de geschiedenis en de restauratiewerkzaamheden. Momenteel worden de ondergrondse gangen van het Colosseum aangepakt.

De koning en koningin luisterden volgens media aandachtig toen ze uitleg kregen over hoe het oude Rome grotendeels werd verwoest door een grote aardbeving in de negende eeuw. De ruïnes zien er echter nog altijd “indrukwekkend” uit, zo vond het paar. Charles merkte bovendien op dat het restauratiewerk “briljant” uitgevoerd was. En Camilla vond het “heerlijk om dit vandaag te kunnen zien”.

Het koningspaar is nog tot en met donderdag in Italië.