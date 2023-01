Comité bespreekt woensdag details begrafenis koning Constantijn

Een comité bespreekt woensdagochtend de details van de begrafenis van koning Constantijn II in de Maximos Mansion in Athene, meldt CNN Greece. De laatste koning van Griekenland is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Constantijn werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen, volgens de Griekse omroep ERT stierf hij uiteindelijk aan een beroerte.

Onder meer de route van de begrafenisstoet moet worden afgesproken. Ook wordt bekeken of de begrafenis door de overheid betaald gaat worden. Onder anderen Makis Voridis, de minister van Binnenlandse Zaken, en Lina Mendoni, de minister van Cultuur en Sport, zullen waarschijnlijk bij de vergadering aanwezig zijn.

De familie van de koning wil graag dat hij wordt begraven zoals staatshoofden dat worden, meldt de nieuwssite, maar daar zou de regering momenteel niet de voorkeur aan geven. Constantijn wordt naar verwachting begraven in Tatoi, in de koninklijke graven waar ook zijn moeder in 1981 is begraven.

Constantijn werd op 2 juni 1940 geboren als tweede kind van koning Paul en koningin Frederika. Omdat Constantijn de enige zoon was, volgde hij zijn vader op toen die in 1964 overleed. Constantijn was koning van 1964 tot 1973, toen Griekenland veranderde in een republiek. Hij trouwde met prinses Anne Marie van Denemarken, de zus van de huidige koningin Margrethe.